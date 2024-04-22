Настасья Моисеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти11.05.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Моисей Ипполитов
Мать: Устинья Пименова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Кузьмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1885 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
13.05.1885 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя