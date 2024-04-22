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Настасья Моисеева

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

11.05.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Моисей Ипполитов

Мать: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Кузьмин

Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.05.1885 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
13.05.1885 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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