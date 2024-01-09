Лев Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лев Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

23.06.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Моисеева

Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
23.06.1872 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Похороны
25.06.1872 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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