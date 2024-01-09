Лев Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смерти23.06.1872 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Моисеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1872 ст.
Похороны
25.06.1872 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя