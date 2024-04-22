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Михайла Ипполитов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Ипполит Андреев

Мать: Анисья Михайлова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ионова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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