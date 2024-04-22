Михайла Ипполитов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Ипполит Андреев
Мать: Анисья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ионова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно