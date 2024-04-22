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Гаврила Семенов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

1809 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1709 г.р.

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: Семен Лукьянов

Мать: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
1776 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1809 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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