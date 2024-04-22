Гаврила Семенов
Место рождения
Дата рождения1735 ст.
Дата смерти1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: Семен Лукьянов
Мать: Дарья Игнатова
Место жительства
1776 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1809 ст.