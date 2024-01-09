Дарья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Фрол (Флор) Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Евдокия Мартынова
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Татьяна Мартынова
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Лазарь Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Ефим Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Агафья Мартынова
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Афиноген Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.