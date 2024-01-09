Дарья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1784 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Фрол (Флор) Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Евдокия Мартынова

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Татьяна Мартынова

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Лазарь Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Ефим Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Абрам (Авраам) Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Агафья Мартынова

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Афиноген Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин (Мартын) Семенов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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