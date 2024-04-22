Лазарь Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смерти25.06.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Мартин (Мартын) Семенов
Мать: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Евдокия Лазарева
Мать ребёнка: Марфа Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Татьяна Лазарева
Мать ребёнка: Марфа Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Анна Лазарева
Мать ребёнка: Марфа Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Федосья Лазарева
Мать ребёнка: Марфа Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Матрена Лазарева
Мать ребёнка: Марфа Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Антон Лазарев
Мать ребёнка: Марфа Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Степанида Лазарева
Мать ребёнка: Марфа Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Кондратова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1864 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
27.06.1864 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя