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Лазарь Мартынов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

25.06.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Мартин (Мартын) Семенов

Мать: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Евдокия Лазарева

Мать ребёнка: Марфа Кондратова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Татьяна Лазарева

Мать ребёнка: Марфа Кондратова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Анна Лазарева

Мать ребёнка: Марфа Кондратова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Федосья Лазарева

Мать ребёнка: Марфа Кондратова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Матрена Лазарева

Мать ребёнка: Марфа Кондратова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Антон Лазарев

Мать ребёнка: Марфа Кондратова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Степанида Лазарева

Мать ребёнка: Марфа Кондратова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Кондратова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.06.1864 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
27.06.1864 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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