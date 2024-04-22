Абрам (Авраам) Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрам (Авраам) Мартынов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.
Около 1809 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Мартин (Мартын) Семенов

Мать: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.11.1819 ст.

Жена: Марфа Васильева

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1823 ст.

Жена: не указана

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Яков Абрамов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1842 ст.

Жена: Прасковья Филатова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Марфа Абрамова

Мать ребёнка: Прасковья Филатова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Лаврентий Абрамов

Мать ребёнка: Прасковья Филатова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Федосья Абрамова

Мать ребёнка: Прасковья Филатова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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