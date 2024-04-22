Абрам (Авраам) Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Мартин (Мартын) Семенов
Мать: Дарья Кузьмина
Бракосочетание
05.11.1819 ст.
Жена: Марфа Васильева
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1823 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Яков Абрамов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Бракосочетание
Около 1842 ст.
Жена: Прасковья Филатова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Марфа Абрамова
Мать ребёнка: Прасковья Филатова
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Лаврентий Абрамов
Мать ребёнка: Прасковья Филатова
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Федосья Абрамова
Мать ребёнка: Прасковья Филатова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно