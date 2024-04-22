Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Васильева

Марфа Васильева

Место рождения

Борзецово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзецово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
05.11.1819 ст.

Муж: Абрам (Авраам) Мартынов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Яков Абрамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close