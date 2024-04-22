Марфа Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Бракосочетание
05.11.1819 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Яков Абрамов
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.