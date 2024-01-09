Прасковья Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1842 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Марфа Абрамова
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Лаврентий Абрамов
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Федосья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно