Прасковья Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Филатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1843 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1842 ст.

Муж: Абрам (Авраам) Мартынов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Марфа Абрамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Лаврентий Абрамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Федосья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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