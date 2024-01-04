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Афиноген Мартынов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Мартин (Мартын) Семенов

Мать: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
01.11.1826 ст.

Жена: Евдокия Федорова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1830 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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