Афиноген Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Мартин (Мартын) Семенов
Мать: Дарья Кузьмина
Бракосочетание
01.11.1826 ст.
Жена: Евдокия Федорова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830 ст.