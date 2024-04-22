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Евдокия Федорова

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
01.11.1826 ст.

Муж: Афиноген Мартынов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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