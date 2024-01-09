Марфа Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Василий Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Яков Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Григорий Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Мирон Мартынов
Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.