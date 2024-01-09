Марфа Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Василий Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Яков Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Григорий Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Мирон Мартынов

Отец ребёнка: Мартин (Мартын) Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин (Мартын) Семенов

Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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