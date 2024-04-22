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Василий Мартынов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: Мартин (Мартын) Семенов

Мать: Марфа Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Военная служба
После 1802 ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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