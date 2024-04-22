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Яков Мартынов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: Мартин (Мартын) Семенов

Мать: Марфа Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Агапий Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Данилова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Ирина Данилова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Ирина Данилова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Данилова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Иванова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Данилова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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