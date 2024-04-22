Яков Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.
Отец: Мартин (Мартын) Семенов
Мать: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Агапий Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Данилова
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Ирина Данилова
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Ирина Данилова
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Иванова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Данилова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.