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Яков Яковлев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Яков Мартынов

Мать: Ирина Данилова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1848 ст.

Жена: Евдокия Степанова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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