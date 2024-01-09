Ирина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смертиОколо 1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Агапий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Яков Яковлев
Отец ребёнка: Яков Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Мартынов
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1842 ст.