Ирина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Около 1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Агапий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Яков Яковлев

Отец ребёнка: Яков Мартынов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Мартынов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около 1842 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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