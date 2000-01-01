Ситникова Ирина Петровна
Место рожденияМалый Узень, Саратовская, Россия
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти13.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Малый Узень, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1886
Сын: Ситников Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ситников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ситников Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ситников Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Пескова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
12.12.1908
Дочь: Борзунов Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Малый Узень, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
12.12.1908
Дочь: Борзунова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артемович
Малый Узень, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Белодедов Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Николаева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович
Смерть
13.03.1949
Малый Узень, Саратовская, Россия