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Ситникова Ирина Петровна

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Место рождения

Малый Узень, Саратовская, Россия

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

13.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Узень, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1886

Сын: Ситников Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ситников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ситников Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ситников Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Пескова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
12.12.1908

Дочь: Борзунов Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Малый Узень, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
12.12.1908

Дочь: Борзунова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артемович

Малый Узень, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Белодедов Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Николаева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ситников Григорий Артёмович

Смерть
13.03.1949
Малый Узень, Саратовская, Россия
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