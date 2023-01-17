Борзунова (Ситникова) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзунова (Ситникова) Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.12.1908

Дата смерти

02.07.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1908

Отец: Ситников Григорий Артемович

Мать: Ситникова Ирина Петровна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
29.12.1930

Муж: Борзунов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзунов Иван Васильевич

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзунов Иван Васильевич

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзунов Иван Васильевич

Смерть
02.07.1974
Петровск, Саратовская, Россия
Похороны
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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