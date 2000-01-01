село Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Малый Узень

Питерский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
2004Малый Узень, слоб. каз. и удел.при р. Малом Узене.367034012901240Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Мало-Узенская волость
1097. М. Узень, слобода бывшая государственная и удельная, при реке М. Узене, дворов 468, жителей 3376, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Малоузенская волость
Сл. Малый Узень (2 общ.) Б. госуд. и уд. Рус. Прав. и сектант.5179Р. Малый Узень37717737112749995073

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Питерский район
52118Малый Узеньсело50°29'с.ш.47°38'в.д.M-38-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Питерский муниципальный район, Малоузенское сельское поселение
63636415101с Малый Узеньсело

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