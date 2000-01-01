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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2004Малый Узень, слоб. каз. и удел.при р. Малом Узене.367034012901240Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1097. М. Узень, слобода бывшая государственная и удельная, при реке М. Узене, дворов 468, жителей 3376, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь правосла Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Сл. Малый Узень (2 общ.) Б. госуд. и уд. Рус. Прав. и сектант.5179Р. Малый Узень37717737—112749995073
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52118Малый Узеньсело50°29'с.ш.47°38'в.д.M-38-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63636415101с Малый Узеньсело