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Борзунов Иван Васильевич

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Место рождения

Малый Узень, Саратовская, Россия

Дата рождения

02.02.1909

Дата смерти

12.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909

Отец: Борзунов Василий Ермолаевич

Мать: Борзунова Мария Михайловна

Малый Узень, Саратовская, Россия
Бракосочетание
29.12.1930

Жена: Борзунова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
13.06.1932

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Борзунова Елизавета Григорьевна

Малый Узень, Саратовская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
16.11.1935

Дочь: Кокорина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Борзунова Елизавета Григорьевна

Малый Узень, Саратовская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
?.07.1941

Сын: Борзунов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Борзунова Елизавета Григорьевна

Смерть
12.02.1973
Петровск, Саратовская, Россия
Похороны
Неизвестно
Petrovsk, gorod Petrovsk, Saratovskaya oblast', Russia
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