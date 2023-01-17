Борзунов (Ситникова) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1908
Дата смерти02.07.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1908
Бракосочетание
29.12.1930
Рождение ребёнка
13.06.1932
Рождение ребёнка
16.11.1935
Рождение ребёнка
?.07.1941
Смерть
02.07.1974
Петровск, Саратовская, Россия
Похороны
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область