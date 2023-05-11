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Ситников Василий Григорьевич

Место рождения

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.02.1886

Дата смерти

12.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1886

Отец: Ситников Григорий Артёмович

Мать: Ситникова Ирина Петровна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1918

Дочь: Плотникова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
16.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Анастасия Васильевна

Смерть
12.07.1980
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
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