Ситников Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1886
Дата смерти12.07.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1886
Рождение ребёнка
18.10.1918
Дочь: Плотникова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1922
Рождение ребёнка
12.11.1927
Рождение ребёнка
16.07.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1980
Похороны
Неизвестно