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Ситников Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ситников Григорий Артёмович

Мать: Ситникова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситников Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситников Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситников Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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