Ситников Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситников Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситников Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область