Ситников (Нагибина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1907
Дата смерти16.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситников Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1999