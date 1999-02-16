Ситников (Нагибина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников (Нагибина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1907

Дата смерти

16.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Иван Григорьевич

Смерть
16.02.1999
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