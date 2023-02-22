Ситников Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Ситникова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ситникова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно