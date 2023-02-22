Ситников Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитников Александр Григорьевич

Ситников Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ситников Григорий Артёмович

Мать: Ситникова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Ситникова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close