Пескова (Ситникова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПескова (Ситникова) Екатерина Григорьевна

Пескова (Ситникова) Екатерина Григорьевна

avatar

Место рождения

Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia

Дата рождения

1906

Дата смерти

29.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ситников Григорий Артёмович

Мать: Ситникова Ирина Петровна

Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
11.02.1930

Дочь: Галкина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Песков Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
29.01.1935

Дочь: Низовина Нина Петровна

Отец ребёнка: Песков Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.06.1937

Сын: Песков Борис Петрович

Отец ребёнка: Песков Пётр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песков Пётр Фёдорович

Смерть
29.04.1962
Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close