Пескова (Ситникова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияMalaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Дата рождения1906
Дата смерти29.04.1962
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
11.02.1930
Дочь: Галкина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Песков Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
29.01.1935
Дочь: Низовина Нина Петровна
Отец ребёнка: Песков Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1937
Отец ребёнка: Песков Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1962
Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia