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Ситников Пётр Григорьевич

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Место рождения

Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia

Дата рождения

1891

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ситников Григорий Артёмович

Мать: Ситникова Ирина Петровна

Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: Сысолетин Нина Петровна

Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна

Рождение ребёнка
05.10.1918

Сын: Сытников Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1927

Сын: Ситников Александр Петрович

Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна

Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна

Смерть
1978
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
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