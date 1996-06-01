Ситников Пётр Григорьевич
Место рожденияMalyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Дата рождения1891
Дата смерти1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: Сысолетин Нина Петровна
Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1918
Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна
Рождение ребёнка
19.04.1927
Сын: Ситников Александр Петрович
Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна
Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситникова Просковья Николаевна
Смерть
1978
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia