Ситникова (Ситникова) Просковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Ситникова) Просковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: Сысолетин Нина Петровна

Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
05.10.1918

Сын: Сытников Сергей Петрович

Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
19.04.1927

Сын: Ситников Александр Петрович

Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич

Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич

Смерть
1977
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