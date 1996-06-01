Ситникова (Ситникова) Просковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: Сысолетин Нина Петровна
Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1918
Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
19.04.1927
Сын: Ситников Александр Петрович
Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич
Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситников Пётр Григорьевич
Смерть
1977