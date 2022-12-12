Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович
Место рождения
Дата рождения01.07.1900
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900
Рождение ребёнка
22.06.1924
Дочь: Романова Наиля Идиатовна
Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна
Рождение ребёнка
19.02.1925
Сын: Мирхайдаров Жан Идиатович
Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна
Рождение ребёнка
09.08.1927
Дочь: Фахрутдинова Жанна Идиатовна
Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна
Рождение ребёнка
31.12.1930
Сын: Мирхайдаров Ким Идиатович
Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
?.12.1942
Погиб в ВОВ