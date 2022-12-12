Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1900

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900

Отец: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович

Мать: Мирхайдарова Бибифатима Исмагилова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1924

Дочь: Романова Наиля Идиатовна

Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1925

Сын: Мирхайдаров Жан Идиатович

Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Рождение ребёнка
09.08.1927

Дочь: Фахрутдинова Жанна Идиатовна

Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1930

Сын: Мирхайдаров Ким Идиатович

Мать ребёнка: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
?.12.1942
Погиб в ВОВ
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