Абдулла Мирхайдаров
Место рождения
Дата рождения31.01.1872
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1872
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1895
Рождение ребёнка
01.07.1900 ст.
Сын: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат/Идиан) Абдуллович
Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.
Дочь: Сайфуллина (Мирхайдарова) Файза Абдулловна
Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна
Рождение ребёнка
20.01.1907 ст.
Дочь: <..>тима Абдуллина
Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.
Сын: Ганиятулла Абдуллин
Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна
Рождение ребёнка
04.03.1912 ст.
Дочь: Бибимукаррамия Абдуллина
Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна
в метрике мать Камила Насибуллина, но, вероятно, это ошибка
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Чанышева (Мирхайдарова) Зайтуна Абдулловна
Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна
Смерть
1919
Похороны
Неизвестно
Мы видели его могилу в 1998 году на кладбище