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Абдулла Мирхайдаров

Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.01.1872

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1872

Отец: Мирхайдар Шарафетдинов

Мать: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1895

Жена: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1900 ст.

Сын: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат/Идиан) Абдуллович

Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.

Дочь: Сайфуллина (Мирхайдарова) Файза Абдулловна

Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1907 ст.

Дочь: <..>тима Абдуллина

Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.

Сын: Ганиятулла Абдуллин

Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1912 ст.

Дочь: Бибимукаррамия Абдуллина

Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
в метрике мать Камила Насибуллина, но, вероятно, это ошибка
Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Чанышева (Мирхайдарова) Зайтуна Абдулловна

Мать ребёнка: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1919
Похороны
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мы видели его могилу в 1998 году на кладбище

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