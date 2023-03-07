Мирхайдар Шарафетдинов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти01.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
31.01.1872
Сын: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович
Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна Мирхайдарова
Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седеней Мирхадаров
Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загит Мирхайдаров
Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагалей Мирхайдаров
Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зухра Мирхайдарова
Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1900