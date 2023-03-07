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Мирхайдар Шарафетдинов

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Дата смерти

01.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шарафетдин Сагитов

Мать: Хадича (Хадьиякубура) Абдулвахитова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1872

Сын: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович

Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Сын: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна Мирхайдарова

Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седеней Мирхадаров

Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загит Мирхайдаров

Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагалей Мирхайдаров

Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зухра Мирхайдарова

Мать ребёнка: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.08.1900
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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