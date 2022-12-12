Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мирхайдар Шарафетдинов

Мать: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Муратшина Нагима Мирсаяфовна

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мирхайдаров Акрам Мирсаяфович

Мать ребёнка: Мастура

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мастура

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мирхайдарова Маржана Мирсаяфовна

Мать ребёнка: Мастура

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Мирхайдаров Мидхат Мирсаяфович

Мать ребёнка: Мастура

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Мирхайдаров Магруф Мирсаяфович

Мать ребёнка: Мастура

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мирхайдаров Юнир Мирсаяфович

Мать ребёнка: Мастура

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирхайдарова Чулпан Мирсаяфовна

Мать ребёнка: Мастура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастура

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1940
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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