Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Муратшина Нагима Мирсаяфовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мирхайдаров Акрам Мирсаяфович
Мать ребёнка: Мастура
Рождение ребёнка
09.05.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мастура
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мирхайдарова Маржана Мирсаяфовна
Мать ребёнка: Мастура
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мирхайдаров Мидхат Мирсаяфович
Мать ребёнка: Мастура
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мирхайдаров Магруф Мирсаяфович
Мать ребёнка: Мастура
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мирхайдаров Юнир Мирсаяфович
Мать ребёнка: Мастура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирхайдарова Чулпан Мирсаяфовна
Мать ребёнка: Мастура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мастура
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1940