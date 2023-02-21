Мастура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мирхайдаров Акрам Мирсаяфович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мирхайдарова Маржана Мирсаяфовна

Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Мирхайдаров Мидхат Мирсаяфович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Мирхайдаров Магруф Мирсаяфович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мирхайдаров Юнир Мирсаяфович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирхайдарова Чулпан Мирсаяфовна

Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Смерть
Неизвестно
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