Мастура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мирхайдаров Акрам Мирсаяфович
Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Рождение ребёнка
09.05.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мирхайдарова Маржана Мирсаяфовна
Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мирхайдаров Мидхат Мирсаяфович
Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мирхайдаров Магруф Мирсаяфович
Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мирхайдаров Юнир Мирсаяфович
Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирхайдарова Чулпан Мирсаяфовна
Отец ребёнка: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно