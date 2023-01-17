деревня Юкаликулево, деревня Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Юкаликулево

Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1762Юкаликулова, деревня.при р. Ае.1036942153142Б. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Тарнаклинская волость
1002. Юкаликулева, деревня бывшая государственная, при реке Ае, дворов 62, жителей 390, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Тарнаклинская волость
25Юкаликулева, д. при р. Ай, на прос. дор., мечеть, мануф. и бак. лав.9915120349366Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кигинский район
520229Юкаликулеводеревня55°19'00"58°22'00"N-40-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кигинский муниципальный район, Сельское поселение Ибраевский сельсовет
80636430116д Юкаликулеводеревня
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