Муратшина (Мирхайдарова) Нагима Мирсаяфовна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1927
Дочь: Файзуллина Мафруза Ахметовна
Отец ребёнка: Муратшин Ахмет
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
24.04.1931
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
29.09.1942
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно