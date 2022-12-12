Муратшина (Мирхайдарова) Нагима Мирсаяфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратшина (Мирхайдарова) Нагима Мирсаяфовна

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Мать: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1927

Дочь: Файзуллина Мафруза Ахметовна

Отец ребёнка: Муратшин Ахмет

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратшин Ахмет

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратшин Ахмет

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратшин Ахмет

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратшин Ахмет

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратшин Ахмет

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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