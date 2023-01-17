Муратшин Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратшин Ахмет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1927

Дочь: Файзуллина Мафруза Ахметовна

Мать ребёнка: Муратшина Нагима Мирсаяфовна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратшина Нагима Мирсаяфовна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратшина Нагима Мирсаяфовна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратшина Нагима Мирсаяфовна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратшина Нагима Мирсаяфовна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратшина Нагима Мирсаяфовна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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