Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти26.01.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
31.01.1872
Сын: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович
Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович
Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зухра Мирхайдарова
Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагалей Мирхайдаров
Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седеней Мирхадаров
Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна Мирхайдарова
Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загит Мирхайдаров
Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов
Смерть
26.01.1922
Причина смерти: от тифа