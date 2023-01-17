Кабылова Бибигайша Мухамедьярова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1845

Дата смерти

26.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Мать: Кульбагар Забирова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1872

Сын: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович

Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Сын: Мирхайдаров Мирсаяф Мирхайдарович

Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирхайдар Шарафетдинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зухра Мирхайдарова

Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагалей Мирхайдаров

Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седеней Мирхадаров

Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна Мирхайдарова

Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загит Мирхайдаров

Отец ребёнка: Мирхайдар Шарафетдинов

Смерть
26.01.1922
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от тифа
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