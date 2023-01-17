Кульбагар Забирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Забир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов
Рождение ребёнка
25.02.1847
Сын: Кабылов Мусакалим Мухамедьяров
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кабылова Бибифатиха Мухамедьярова
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов
Рождение ребёнка
05.03.1851
Сын: Кабылов Динислам Мухамедьяров
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов
Рождение ребёнка
25.08.1855
Сын: Кабылов Шахинислам Мухамедьяров
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов
Рождение ребёнка
18.01.1857
Сын: Мухамедьянов Мухаметшакир Мухамедьяров
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно