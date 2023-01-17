Кульбагар Забирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульбагар Забирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Забир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кабылова Бибигайша Мухамедьярова

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1847

Сын: Кабылов Мусакалим Мухамедьяров

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кабылова Бибифатиха Мухамедьярова

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1851

Сын: Кабылов Динислам Мухамедьяров

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1855

Сын: Кабылов Шахинислам Мухамедьяров

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1857

Сын: Мухамедьянов Мухаметшакир Мухамедьяров

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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