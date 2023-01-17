Мухамедьянов Мухаметшакир Мухамедьяров
Место рождения
Дата рождения18.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамси Мухаметшакирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайша Мухаметшакирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минслу Мухаметшакирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафура Мухаметшакирова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно