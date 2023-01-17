Мухамедьянов Мухаметшакир Мухамедьяров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедьянов Мухаметшакир Мухамедьяров

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857

Отец: Кабулов Мухамедьяр Мухамедьянов

Мать: Кульбагар Забирова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамси Мухаметшакирова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайша Мухаметшакирова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минслу Мухаметшакирова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабылов Шамиль Шакирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафура Мухаметшакирова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Хадый Шакирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабылов Султан Шакирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Барый Шакирович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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