Мухаметрахим Шарафетдинов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шарафетдин Сагитов
Мать: Гарифа
Рождение ребёнка
1860
Сын: Харис Мухаметрахимов
Мать ребёнка: Уммулхаят
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гариф Мухаметрахимов
Мать ребёнка: Уммулхаят
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мухаметрахимов Мужавир Мухаметрахимович
Мать ребёнка: Уммулхаят
Рождение ребёнка
1880
Сын: Якуб Мухаметрахимов
Мать ребёнка: Уммулхаят
Рождение ребёнка
1887
Сын: Абдрашит Мухаметрахимович
Мать ребёнка: Уммулхаят
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Указной мулла
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно