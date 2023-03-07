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Мухаметрахим Шарафетдинов

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шарафетдин Сагитов

Мать: Гарифа

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Харис Мухаметрахимов

Мать ребёнка: Уммулхаят

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гариф Мухаметрахимов

Мать ребёнка: Уммулхаят

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мухаметрахимов Мужавир Мухаметрахимович

Мать ребёнка: Уммулхаят

Рождение ребёнка
1880

Сын: Якуб Мухаметрахимов

Мать ребёнка: Уммулхаят

Рождение ребёнка
1887

Сын: Абдрашит Мухаметрахимович

Мать ребёнка: Уммулхаят

Рождение ребёнка
1895

Сын: Абдулла Мухаметрахимович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Указной мулла
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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