Гарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гайша Шарафетдинова
Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мухаметрахим Шарафетдинов
Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мухаметхалим Шарафетдинов
Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мухаметварин Шарафетдинов
Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Махлюса Шарафетдинова
Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафетдин Сагитов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно