Гарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Габдулла Шарафетдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гайша Шарафетдинова

Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мухаметрахим Шарафетдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мухаметхалим Шарафетдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мухаметварин Шарафетдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Махлюса Шарафетдинова

Отец ребёнка: Шарафетдин Сагитов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафетдин Сагитов

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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