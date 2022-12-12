Уммулхаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУммулхаят

Уммулхаят

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Харис Мухаметрахимов

Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гариф Мухаметрахимов

Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мухаметрахимов Мужавир Мухаметрахимович

Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов

Рождение ребёнка
1880

Сын: Якуб Мухаметрахимов

Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Абдрашит Мухаметрахимович

Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close