Уммулхаят
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Харис Мухаметрахимов
Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гариф Мухаметрахимов
Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мухаметрахимов Мужавир Мухаметрахимович
Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Якуб Мухаметрахимов
Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Абдрашит Мухаметрахимович
Отец ребёнка: Мухаметрахим Шарафетдинов
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно