Абдрашит Мухаметрахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мухаметрахим Шарафетдинов
Мать: Уммулхаят
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мухаметрахимов Фуат Абдрашитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мухаметрахимова Нажия Абдрашитовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1925
Сын: Абдрашитов Сабур Абдрашитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметрахимова Кубра Абдрашитовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно