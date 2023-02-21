Абдрашит Мухаметрахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдрашит Мухаметрахимович

Абдрашит Мухаметрахимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мухаметрахим Шарафетдинов

Мать: Уммулхаят

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мухаметрахимов Фуат Абдрашитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мухаметрахимова Нажия Абдрашитовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1925

Сын: Абдрашитов Сабур Абдрашитович

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметрахимова Кубра Абдрашитовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close