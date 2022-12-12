Мирхайдарова Бибифатима Исмагилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирхайдарова Бибифатима Исмагилова

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1875

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1875

Отец: Исмагил Абдуллин

Мать: Насиха

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1895

Муж: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Сайфуллина Файза Габдулловна

Отец ребёнка: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Отец ребёнка: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1944
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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