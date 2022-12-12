Мирхайдарова Бибифатима Исмагилова
Место рождения
Дата рождения12.11.1875
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1875
Отец: Исмагил Абдуллин
Мать: Насиха
Бракосочетание
14.01.1895
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович
Отец ребёнка: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Сайфуллина Файза Габдулловна
Отец ребёнка: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Чанышева Зайтуна Габдулловна
Отец ребёнка: Мирхайдаров Габдулла Мирхайдарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944