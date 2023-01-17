Исмагил Абдуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсмагил Абдуллин

Исмагил Абдуллин

avatar

Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1845

Дата смерти

18.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Абдулла Мухаметрахимов

Мать: Гульханиза (Зюльханиза) Батыршина

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1874

Дочь: Хадича Исмагилова

Мать ребёнка: Насиха

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1875

Дочь: Мирхайдарова Бибифатима Исмагилова

Мать ребёнка: Насиха

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Исмагилов Газиз Исмагилович

Мать ребёнка: Хайрисафа

Рождение ребёнка
1887

Сын: Исмагилов Тофкалюм Исмагилович

Мать ребёнка: Хайрисафа

Рождение ребёнка
1900

Сын: Исмагилов Хаким Исмагилович

Мать ребёнка: Хайрисафа

Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Исмагилов Гариф Исмагилович

Мать ребёнка: Хайрисафа

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Исмагилов Мухаметрахим Исмагилович

Мать ребёнка: Хайрисафа

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Исмагилов Фатхулла Исмагилович

Мать ребёнка: Хайрисафа

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайрисафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагилов Идиатулла Исмагилович

Мать ребёнка: Хайрисафа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насиха

Смерть
18.12.1913
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close