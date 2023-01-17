Исмагил Абдуллин
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти18.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
25.08.1874
Дочь: Хадича Исмагилова
Мать ребёнка: Насиха
Рождение ребёнка
12.11.1875
Дочь: Мирхайдарова Бибифатима Исмагилова
Мать ребёнка: Насиха
Рождение ребёнка
1877
Сын: Исмагилов Газиз Исмагилович
Мать ребёнка: Хайрисафа
Рождение ребёнка
1887
Сын: Исмагилов Тофкалюм Исмагилович
Мать ребёнка: Хайрисафа
Рождение ребёнка
1900
Сын: Исмагилов Хаким Исмагилович
Мать ребёнка: Хайрисафа
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Исмагилов Гариф Исмагилович
Мать ребёнка: Хайрисафа
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Исмагилов Мухаметрахим Исмагилович
Мать ребёнка: Хайрисафа
Рождение ребёнка
1911
Сын: Исмагилов Фатхулла Исмагилович
Мать ребёнка: Хайрисафа
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайрисафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагилов Идиатулла Исмагилович
Мать ребёнка: Хайрисафа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насиха
Смерть
18.12.1913