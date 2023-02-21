Насиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1874
Дочь: Хадича Исмагилова
Отец ребёнка: Исмагил Абдуллин
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.
Дочь: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна
Отец ребёнка: Исмагил Абдуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагил Абдуллин