Насиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1874

Дочь: Хадича Исмагилова

Отец ребёнка: Исмагил Абдуллин

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.

Дочь: Мирхайдарова Бибифатима Исмагиловна

Отец ребёнка: Исмагил Абдуллин

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагил Абдуллин

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