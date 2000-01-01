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Исмагилов Газиз Исмагилович
Исмагилов Газиз Исмагилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
После 1926
Пол
Мужской
Отец
Исмагил Абдуллин
1845 г.р.
Мать
Хайрисафа
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Исмагил Абдуллин
Мать:
Хайрисафа
Смерть
После 1926
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