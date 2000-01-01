Исмагилов Газиз Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов Газиз Исмагилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Исмагил Абдуллин

Мать: Хайрисафа

Смерть
После 1926
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