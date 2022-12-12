Гульханиза (Зюльханиза) Батыршина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульханиза (Зюльханиза) Батыршина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Батырша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Исмагил Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Исхак Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1850

Сын: Ихсан Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шамсикамара Абдуллина

Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулла Мухаметрахимов

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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