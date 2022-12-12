Гульханиза (Зюльханиза) Батыршина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Батырша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Исмагил Абдуллин
Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Исхак Абдуллин
Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов
Рождение ребёнка
30.01.1850
Сын: Ихсан Абдуллин
Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Шамсикамара Абдуллина
Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно