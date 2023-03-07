Исмагилов Гариф Исмагилович
Место рождения
Дата рождения10.08.1904
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904
Отец: Исмагил Абдуллин
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
15.03.1943
Дочь: Исмагилова Марьям Гарифовна
Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1998