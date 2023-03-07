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Исмагилов Гариф Исмагилович

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.08.1904

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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1943 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904

Отец: Исмагил Абдуллин

Мать: Хайрисафа Мухаметсидикова

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна

Рождение ребёнка
15.03.1943

Дочь: Исмагилова Марьям Гарифовна

Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова Миннур Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Миннур Ахметовна

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1998
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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