Исмагилов Мухаметрахим Исмагилович
Место рождения
Дата рождения01.02.1906
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906
Отец: Исмагил Абдуллин
Мать: Хайрисафа
Рождение ребёнка
10.05.1928
Сын: Исмагилов Рафаил Мухаметрахимович
Мать ребёнка: Исмагилова Магафура
Рождение ребёнка
15.02.1930
Сын: Исмагилов Ким Мухаметрахимович
Мать ребёнка: Исмагилова Магафура
Рождение ребёнка
10.12.1934
Дочь: Хафизова Флюра Мухаметрахимовна
Мать ребёнка: Исмагилова Магафура
Рождение ребёнка
10.04.1937
Сын: Исмагилов Ратмир Мухаметрахимович
Мать ребёнка: Исмагилова Магафура
Рождение ребёнка
19.10.1939
Рождение ребёнка
23.01.1945
Рождение ребёнка
01.11.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова Магафура
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1988