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Исмагилов Мухаметрахим Исмагилович

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1906

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1906

Отец: Исмагил Абдуллин

Мать: Хайрисафа

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1928

Сын: Исмагилов Рафаил Мухаметрахимович

Мать ребёнка: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
15.02.1930

Сын: Исмагилов Ким Мухаметрахимович

Мать ребёнка: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
10.12.1934

Дочь: Хафизова Флюра Мухаметрахимовна

Мать ребёнка: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Исмагилов Ратмир Мухаметрахимович

Мать ребёнка: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
19.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
23.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
01.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Магафура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова Магафура

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1988
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